مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول


مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول
2020/03/09 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول

 

يتبع.

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