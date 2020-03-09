2020/03/09 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).