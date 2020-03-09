2020/03/09 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكافحة الارهاب يقتل 7 من عناصر داعش ويعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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