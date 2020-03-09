امتثالاً لأوامر خلية الأزمة.. سوق العراق للأوراق المالية يوقف تواجد المستثمرين في قاعته

2020/03/09 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قرر سوق العراق للأوراق المالية، الاثنين (09 آذار 2020)، إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق امتثالاً لقرار خلية الازمة الصحية، ومنع التجمع في الأماكن العامة.

وذكر السوق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قرر إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق امتثالا لقرار خلية الأزمة الصحية، من أجل منع التجمع في الاماكن العامة لغاية 21 آذار 2020، أو أي يوم لاحق تقرره خلية الأزمة".





وأضاف البيان، أن "السوق يستقبل المراجعين شرط التزامهم بمتطلبات الصحة العامة".

وكانت خلية الازمة التي شكلت برئاسة وزير الصحة جعفر علاوي، قد أصدرت، العديد من القرارات التي تقضي بعدم التجمعات في الأماكن العامة، وكذلك إغلاق المولات التجارية وافتتاحها لمدة ثلاث ساعات في اليوم، وحث العراقيين المقيمين في إيران بالعودة الى البلاد قبل منتصف الشهر الحالي، إضافة الى تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات حتى الـ 21 من الشهر الحالي، مع ضرورة إيقاف التجمعات الدينية والاجتماعية الى اشعار آخر، وغلق الحدود كافة باستثناء مطار بغداد والبصرة وأربيل.

بعد ذلك، وجه مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من لا يلتزمون بتعليمات خلية الازمة الحكومية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7 في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحدة في كل من السليمانية وكربلاء ‏وبابل وأربيل، وميسان، فيما وصل عدد الإصابات في أرجاء البلد إلى أكثر من 50 حالة تتوزع على النحو الآتي: بغداد، السليمانية، كركوك، النجف، ‏واسط، ديالى، كربلاء، ميسان، بابل، أربيل‎، المثنى، الانبار.

بغداد اليوم - ميسان

اصدر محافظ ميسان علي دواي، الاثنين، توجيهات عدة بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في ناحية السلام غرب العمارة.

وقال دواي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية، انه "وجه بتطبيق أعلى درجات الحذر واتخاذ الاجراءات الاحترازية

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، الاحد 8 اذار 2020، تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ان "الفحوصات الطبيبة لهذا اليوم التي اجريت لـ 56 شخصا، اظهرت اصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا"

بغداد اليوم_ ذي قار

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاحد، البدء بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين من المحافظات الاخرى.

وقال قائد الشرطة ناصر الاسدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمت المباشرة بتنفيذ قرار منع دخول الوافدين من المحافظات ال

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