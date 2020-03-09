استهداف مقر تابع لرئيس كتلة النصر البرلمانية في النجف بصاروخ ’’ RBG’’

2020/03/09 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني، في محافظة النجف، الاثنين (09 آذار 2020)، باستهداف أحد مقرات رئيس كتلة النصر البرلم...





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