هذا ما اقترحته الصحة النيابية اثر ارتفاع اصابات كورونا في العراق

2020/03/09 | 09:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو لجنة الصحية النيابية جواد الموسوي اليوم الاثنين، مقترحات بعد ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في العراق لأكثر من 60 حالة....

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