خضوع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي للحجر الصحي في بيته

2020/03/09 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيخضع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا.وسيكون الحريص أول مسؤول حكومي بارز تطاله تداعيات فيروس كورونا، عملا بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة نظرا لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.وبموجب قرار الوزارة فان الإجراءات الاحترازية ستشمل

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