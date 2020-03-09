القوات العراقية تنفذ انزالا جويا على اهداف لداعش وتقتل 7 من عناصر التنظيم

2020/03/09 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني يوم الاثنين عن تنفيذ قوات العمليات الخاصة انزالا جويا على "اهداف مهمة" لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان اليوم انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، ينفذ أبطال العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا داعش ، في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ومازالت مستمرة ".

واضاف البيان ان "نخبة العمليات الخاصة تشتبك بعد العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ منه هذه المجموعة الارهابية ملاذا لها حيث تم قتل ثلاثة ارهابيين ومازال الاشتباك مستمر".

وفي بيان ثان للخلية ذكرت فيه ان العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الارهاب يعثرون على ثلاثة أوكار عبارة عن انفاق جديدة في جبل قره جوغ ضمن سلسلة جبال مكحول ، وتشتبك مع العناصر الإرهابيين التي كانت بداخله، وتتمكن من قتل 7 إرهابيين، ومازالت العملية مستمرة

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