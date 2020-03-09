ولاية هندية تمنع دخول الأجانب بسبب كورونا

2020/03/09 | 10:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت حكومة ولاية أروناتشال براديش شرقي الهند، اليوم الاثنين، منع دخول جميع الرعايا الأجانب إليها، وذلك بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا الجديد.

وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أن حكومة الولاية علقت إصدار تصاريح الدخول للولاية حتى إشعار آخر، وذلك للحماية من تفشي الفيروس الجديد.

وأضافت ان "أروناتشال براديش هي إحدى الولايات في الهند التي تتمتع بوضع خاص حيث أنه لا يسمح لأى شخص بدون جواز سفر هندي الدخول إليها إلا بعد أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح أو موافقة".

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