السليطي: انخفاض اسعار النفط سيرفع عجز الموازنة الى 60%

2020/03/09 | 10:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، صادق السليطي، اليوم الاثنين، عن مخاطر انخفاض اسعار النفط العالمية وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي في العراق.

وقال السليطي لـ"الغد برس" ان "كلفة إنتاج النفط في العراق تبلغ في الوقت الحاضر 12 دولارا للبرميل الواحد، ومواردنا المالية المعتمدة على النفط ستنخفض من 56 دولارا الى ٢٥ دولارا للبرميل".

وأضاف أن "هذا الانخفاض في الموارد السنوية سيكون مخيفاً ومرعباً، حيث ستنخفض موارد الميزانية من 76 مليار دولار لعام ٢٠١٩ الى 32 مليار دولار فقط في عام ٢٠٢٠".

وبين السليطي أن "الانخفاض سيرفع العجز في الموازنة السنوية الى اكثر من 60%".

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