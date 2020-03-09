جهاز مكافحة الارهاب يقتل 7 دواعش في جبال مكحول

2020/03/09 | 10:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، عن قتل سبعة ارهابيين في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ابطال العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الارهاب عثروا على ثلاثة أوكار عبارة عن انفاق جديدة في جبل قره جوغ ضمن سلسلة جبال مكحول".

وأضاف انه "تم الاشتباك مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخلها، وتمكنوا من قتل سبع إرهابيين".

وبين ان "العملية ما زالت مستمرة، وسنوافيكم".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، عن تنفيذ انزال جوي على اهداف مهمة لبقايا تنظيم داعش الارهابي في جبال مكحول ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "وفقاً لمعلومات استخبارية، نفذ أبطال العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال مكحول ضمن قطاع عمليات صلاح الدين".

واضاف ان "نخبة العمليات الخاصة وبعد العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ منه هذه المجموعة الإرهابية ملاذاً لها، تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين".واشار إلى أن "العملية ما زالت مستمرة".

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