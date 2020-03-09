2020/03/09 | 10:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت حملة الشهيد أبو مهدي المهندس، الاثنين، عمليات تعفير وتطهير في العاصمة بغداد للحد من انتشار فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “لليوم الثالث على التوالي تواصل حملة الشهيد المهندس للواء الخامس للحشد الشعبي بعمليات تعفير وتعقيم للمدارس والدوائر الرسمية والاحياء في بغداد للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة الشهيد المهندس تواصل عمليات تعفير وتطهير في بغداد للحد من انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة الشهيد المهندس تواصل عمليات تعفير وتطهير في بغداد للحد من انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).