اللواء 28 للحشد يطلق حملة تعفير وتعقيم في معسكر السيد جعفر الموسوي للوقاية من كورونا

2020/03/09 | 10:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 28 في الحشد الشعبي، الاثنين، حملة تعفير وتطهير في معسكر الشهيد السيد جعفر الموسوي للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,انه “ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي شرع اللواء 28 بتعفير وتعقيم معسكر الشهيد السيد جعفر الموسوي للوقاية من فايروس كورونا”.واطلقت هيئة الحشد الشعبي

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