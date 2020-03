2020/03/09 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم تمر ساعات من زيارة قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان خالد كاظم، منفذ المنذرية الحدودي في قضاء خانقين ومنفذ مندلي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تصريحات لنائب في البرلمان العراقي يؤكد فيها أن منفذ ديالي به بوابة لعبور المخدرات والسلاح من إيران، وقد وصفها بأنها بوابة VIP.

ونقل ناشطون عن نائب عراقي لم يعرفوا عنه أن "منفذ مندلي في ديالى يحتوي على بوابة VIP (شخصيات مهمة) يدخل من خلالها السلاح والمخدرات وغيرها من وإلى إيران، ويشرف على البوابة أحد المسؤولين المحليين في ديالى".

كما تداول النشطاء فيديو تم تصويره ليلاً، يرصد مرور أحد الشاحنات من المنفذ، ما أثار استياء الناشطين الذين عبروا عن غضبهم من هذه التجاوزات التي تمس سيادة العراق وامنه، وأكد بعضهم أن كل شيء أصبح مباحا في العراق.

وأضاف أحدهم أن هذا لا ينطبق على ديالي فقط بل يوجد أيضاً في البصرة أكثر من منفذ يتم تهريب النفط من خلالها.

كما أكد آخرون صحة هذه التصريحات، وأشاروا إلى أن ميلشيات بدر بقيادة هادي العامري، هي المسؤولة عن هذا المنفذ.

يذكر أن قائد عمليات ديالى تفقد المنفذ، للاطلاع على الإجراءات المتخذة والخاصة بتطبيق التعليمات والأوامر الصادرة من المراجع المتعلقة بغلق الحدود أمام البضائع والمسافرين القادمين من إيران لتفادي انتشار فيروس كورونا.

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

وكانت العراق قد أعلنت إغلاق المعابر الحدودية مع إيران، خوفاَ من تفشي الفيروس في أراضيها خاصة بعد أن ضرب الفيروس جميع المدن الإيرانية، وسبب مئات الوفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. منفذ "VIP" في ديالى للتهريب من إيران إلى العراق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. منفذ "VIP" في ديالى للتهريب من إيران إلى العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).