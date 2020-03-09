إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا

2020/03/09 | 10:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بأن عشرة نواب أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، تصريح لوكالة “سبوتنيك”، ان “نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت في […]

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