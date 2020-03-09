منع وجود المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية

2020/03/09 | 10:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إيقاف وجود المستثمرين في قاعة السوق.وذكر السوق في بيان تلقته “يس عراق”، أنه “تقرر إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق امتثالا لقرار خلية الأزمة الصحية بمنع التجمع في الأماكن العامة لغاية 21 آذار”.وأضاف البيان أن “السوق يستقبل المراجعين شرط التزامهم بمتطلبات الصحة العامة”.[…]

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