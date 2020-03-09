الخارجية العراقية تصدر بيانا جديدا بخصوص حادث السير بدمشق

2020/03/09 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأصدرت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، بيانا جديدا بخصوص حادث السير في سوريا.وذكر البيان، إن "وزارة الخارجية تابعت باهتمام بالغ تفاصيل الحادث المُرُوريّ الأليم الذي تعرّض له سيّاح عراقـيّون في أطراف دمشق، وتسبّب بوفاة 18، وإصابة 19 منهم يرقدون الآن في مستشفيين في دمشق".وأضاف: "وفور تلقّي الوزارة نبأ هذا الحادث وجَّه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم سفارتنا لدى دمشق بمُتابَعة الحادث، والتدخّل المُباشِر في تقديم المُساعَدة العاجلة لهم".وتابع: من جهتها قامت السفارة بتشكيل فريق، وإجراء اتصالات مع السلطات السوريّة المُختصّة لمعرفة مُلابَسات الحادث، ونقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات".وبين: "وكان توجيه الوزير يقضي بنقل المُصابين عبر طائرة خاصّة إلى العراق لتلقي العلاج بعد استقرار حالتهم، وتوفير صناديق التحنيط لحفظ الجثامين، والتوابيت ونقلهم بطائرة نقل إلى بغداد على نفقة وزارة الخارجيّة".وأردف البيان: "كما تقوم السفارة حالياً بالمتابعة مع السلطات الرسميّة المُختصّة في سوريا لمُجرَيات التحقيقات، واستصدار التقارير النهائيّة في هذا الشأن لتثبيت حقّ المُقاضَاة، ومعاقبة المُتسبِّب بالحادث، فضلاً عن إصدار شهادات الوفاة للضحايا".

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