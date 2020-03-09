في يوم المرأة .. مشهد من سوريا

2020/03/09 | 10:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم المرأة ..نساء سوريا يقاسين في مواجهة أيام متتالية منل الحرب والنزوح

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