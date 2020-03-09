الخارجية تصدر بياناً عن حادث السير في سوريا وتتحدث عن انخفاض الحصيلة

2020/03/09 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين (09 آذار 2020)، بياناً بشأن حادث السير الذي تعرض له العراقيون في سوريا، أول أمس، وتحدثت عن انخفاض حصيلة الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تابعت باهتمام بالغ تفاصيل الحادث المُرُوريّ الأليم الذي تعرّض له سيّاح عراقـيّون في أطراف دمشق، وتسبّب بوفاة 18، وإصابة 19 منهم يرقدون الآن في مستشفيين في دمشق".

وأضافت أنه "فور تلقّي الوزارة نبأ هذا الحادث وجَّه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم سفارتنا لدى دمشق بمُتابَعة الحادث، والتدخّل المُباشِر في تقديم المُساعَدة العاجلة لهم".

وتابع البيان، أن "السفارة قامت بتشكيل فريق، وإجراء اتصالات مع السلطات السوريّة المُختصّة لمعرفة مُلابَسات الحادث، ونقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات".





وأشارت إلى أن "توجيه الوزير كان يقضي بنقل المُصابين عبر طائرة خاصّة إلى العراق لتلقي العلاج بعد استقرار حالتهم، وتوفير صناديق التحنيط لحفظ الجثامين، والتوابيت ونقلهم بطائرة نقل إلى بغداد على نفقة وزارة الخارجيّة".

ولفت بيان الوزارة إلى أن "السفارة تقوم حالياً بالمتابعة مع السلطات الرسميّة المُختصّة في سوريا لمُجرَيات التحقيقات، واستصدار التقارير النهائيّة في هذا الشأن لتثبيت حقّ المُقاضَاة، ومعاقبة المُتسبِّب بالحادث، فضلاً عن إصدار شهادات الوفاة للضحايا".

وكان مصدر أمني، قد أفاد أول أمس السبت، بمصرع وإصابة زوار عراقيين في حادث سير بسوريا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين مدينتي حمص ودمشق السوريتين، لسيارة من نوع باص تحمل زوار عراقيين، ما اسفر عن مقتل 30 زائراً واصابة ستة اخرين".

ولفت الى أن "السيارة كانت قادمة من محافظة كربلاء".

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