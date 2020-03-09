عمليات انزال مهمة لجهاز مكافحة الإرهاب في جبال مكحول بالعراق

2020/03/09 | 10:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عمليات إنزال على أهداف مهمة في جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين....

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