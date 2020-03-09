رعب انهيار أسعار النفط يلاحق أسواق الأسهم الخليجية

2020/03/09 | 10:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال محللون لـ”مباشر” إن أسواق المال الخليجية على موعد في جلسة اليوم الاثنين مع تراجعات حادة أخرى وسط تسجيل النفط لأكبر نسبة تاريخي بعد فشل المفاوضات بشأن تعميق تخفيض إنتاج الخام لمواجهة الآثار السلبية لتفشي “كورونا” الذي أصبح يسبب ذعراً للمستثمرين على مستوى العالم.وهوت بورصات الخليج بنهاية جلسة أمس الأحد وتصدرها […]

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