معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في واسط تباشر بعرض ذوي شهداء الحشد المشمولين بالحج على لجان الفحص الطبي

2020/03/09 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت معاونية واسط لشؤون الشهداء والمقاتلين، الاثنين، بعرض ذوي شهداء الحشد المشمولين بالحج لهذا العام على لجان الفحص الطبي.وقالت المعاونية في بيان وتلقته وكالة صدى , انها باشرت “وبالتعاون مع قسم الخدمات الصحية بعرض ذوي شهداء الحشد الشعبي المشمولين بأداء مناسك الحج لهذا العام على لجان الفحص الطبي وتهيئة الحجاج بالجانب الصحي للاطمئنان على

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