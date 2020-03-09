وزارة الخارجية تصدر بيانا بشأن الحادث بسوريا وتؤكد انه تسبب بمصرع واصابة 37 شخصا

2020/03/09 | 10:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية، الاثنين، بيانا بشأن حادث السير في سوريا، فيما اكدت انه تسبب بمصرع واصابة 37 شخصا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان وتلقته وكالة صدى ان “الوزارة تابعت باهتمام بالغ تفاصيل الحادث المُرُوريّ الأليم الذي تعرّض له سيّاح عراقـيّون في أطراف دمشق، وتسبّب بوفاة 18، وإصابة 19 منهم يرقدون الآن في

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