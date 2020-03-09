ميسان تعطل الدوام الرسمي في دوائرها بعد تسجيل اول حالة وفاة بفايروس كورونا

2020/03/09 | 10:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ ميسان علي دواي، اليوم الاثنين، توجيهات عدة بعد تسجيل حالة وفاة بفايروس كورونا في ناحية السلام غرب العمارة.وقال دواي في تصريح لوكالة الانباء العراقية، واع واطلعت عليه وكالة صدى، انه “وجه بتطبيق أعلى درجات الحذر واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية كافة لعائلة المواطن المتوفى بسبب فايروس كورونا في ناحية السلام”.وشدد على “الحجر

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