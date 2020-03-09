مكافحة الإرهاب يعثر على ثلاثة أنفاق جديدة في جبل قره جوغ

2020/03/09 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر جهاز مكافحة الإرهاب على ثلاثة أنفاق بجبل قره جوغ في سلسلة جبال محكول.

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