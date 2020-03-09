سياسات السعودية تهوي بأسعار النفط الى 32 دولارا للبرميل

2020/03/09 | 10:29 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 30 في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي ...

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