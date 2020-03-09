مكافحة الإرهاب ينفذ انزالا جويا على اهداف مهمة لداعش في مكحول

2020/03/09 | 10:29 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، عن تنفيذ انزال جوي على اهداف مهمة لبقايا “ داعش” في جبال مكحول ضمن ق...

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