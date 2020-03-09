"دانة غاز": انتاجنا لا يتأثر بسوق النفط وماضون بالمشاريع التوسعية في اقليم كوردستان

2020/03/09 | 10:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت شركة دانة غاز أن الغاز الطبيعي يشكل ما نسبته 75 % من إنتاجها، ويتم بيعه بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة وبأسعار لا تتأثر في حال هبوط أسعار النفط بصورة إضافية، منوهة بالمضي في تنفيذ المشاريع التوسعية في اقليم كوردستان.

وأوضحت الشركة - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأرواق المالية - أن مبيعات الغاز تشكل ما يقارب من نصف دخل الشركة، مما يضمن إيرادات مستدامة حتى في ظل بيئة أسعار نفط منخفضة .

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": " يتحقق نصف دخل دانة غاز من بيع الغاز الطبيعي بموجب عقود طويلة الأجل لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط .



ويمنح ذلك الشركة ميزة تنافسية تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن الظروف الحالية ".

وأكد :" نحن نراقب عن كثب حالة الأسواق، كما أننا مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التغيرات التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي ..



مشيرا إلى أن للشركة سجلا حافلا في ضبط التكاليف وتقليصها.

وبالطبع فإن الشركة ستنظر إلى المجالات المختلفة، التي ستمكنها من خفض التكاليف بصورة إضافية في حال استمرت بيئة أسعار النفط المنخفضة التي نشهدها حاليًا".

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