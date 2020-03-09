وزارة العمل تعتمد نظاماً إلكترونياً للمراجعين

2020/03/09 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، دوائرها في بغداد والمحافظات كافة باعتماد النظام الالكتروني لانجاز المعاملات.وقال وزير العمل باسم عبد الزمان في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، انه “تم توجيه دوائر الوزارة في المحافظات كافة بضرورة اعتماد النظام الالكتروني من اجل انجاز معاملات المواطنين، فضلا عن اعتماده في العمل الاداري لدوائر

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