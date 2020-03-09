صحة البصرة تواصل حملتها بغلق المطاعم والمقاهي العامة للوقاية من كورونا

2020/03/09 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة البصرة، عباس التميمي، اليوم الاثنين، مواصلة شعبة الرقابة الصحية بتنفذ حملات غلق ومتابعة المطاعم والمقاهي العامة بالمحافظة.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن” كوادر دائرة صحة البصرة تواصل حملتها الوقائية بالضد من فيروس كورونا المستجد، حيث عملت شعب الرقابة على غلق المقاهي والمطاعم ومتابعة عمل

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