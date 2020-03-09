راموس يُعدد أسباب السقوط أمام بيتيس

2020/03/09 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

لم تكتمل فرحة أنصار فريق ريال مدريد، بالقبض على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد حسم كلاسيكو الأرض بفوز ثمين على برشلونة، حتى قدَّم النادي الملكي واحدًا من الفصول المخيبة في رواية الليغا بخسارة صادمة أمام ريال بيتيس، ليتخلى طواعية عن القمة إلى الغريم التقليدي.

وتكبّد الريال هزيمة مخيبة أمام مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأبدى المدافع الدولي سيرجيو راموس، قائد الميرينجي، حزنه الشديد على الخسارة أمام الفريق الأندلسي، والتي حرمت الريال من الحفاظ على الصدارة لأكثر من أسبوع واحد فقط، معتبرًا أن النتيجة كانت عادلة ولم يقدم الفريق ما يستحق عليه العودة إلى الديار بنقطة إيجابية.

واعترف راموس، في تصريحات تليفزيونية عقب موقعة بينتو فيامارين: "الأمور لم تمضِ كما خططنا على مدار الأيام الماضية، فجاءت المحصلة بالسقوط المؤسف في واحد من الملاعب الصعبة في الليغا".

وأضاف: "بيتيس قدم عرضًا مميزًا، واستحق المكسب دون شك، ولم نقدم المستوى المأمول لإدراك التعادل على أقل تقديم، المنافس استحق النقاط الثلاث، وعلينا أن نُعيد تقييم الأمور سريعًا".

وعدَّد قائد النادي الملكي أسباب الخسارة في مباراة الأحد، بعد العرض الرائع في الكلاسيكو، موضحًا:" تراخى الفريق في بعض أوقات المباراة، وغابت الفاعلية أمام المرمى، وتراجعنا للخلف كثيرًا، بينما كان علينا ممارسة الضغط على المنافس والوجود بكثافة في مناطق الهجوم".

واختتم راموس تصريحاته :" الليغا ما زالت في الملعب حتى الآن، يجب علينا أولًا إعادة الحسابات وتقبل النقد، لأننا فقدنا الصدارة، يتبقى الكثير من المباريات أمامنا، وعلينا أن نعود بسرعة وأكثر قوة".

وتراجع رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، ليترك القمة إلى الغريم الأزلي برشلونة حامل اللقب بفارق نقطتين، مستفيدًا من الفوز الباهت أمام ريال سوسيداد.

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