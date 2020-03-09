صحة الكرخ: جميع المصابين بكورونا في مستشفى الفرات سيغادرون اليوم

2020/03/09 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الإثنين (9 آذار 2020)، أن جميع المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الفرات العام في بغداد سيغادرون اليوم، بعد تماثلهم للشفاء.

وذكرت صحة الكرخ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جميع المصابين بفايروس كورونا والذين تم حجرهم في مستشفيات دائرة الكرخ، سيخرجون اليوم، بعد شفائهم التام من المرض".

فيما وجهت الدائرة "دعوة لتغطية حدث خروج جميع الحالات المصابة، بفايروس كورونا، من مستشفى الفرات العام، اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهراً".

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت دائرة عقارات الدولة، التابعة لوزارة المالية، الاثنين (09 آذار 2020)، توفير خمسة ملايين قطعة أرض سكنية، ستيتم توزيعها بين المواطنين في بغداد والمحافظات ، ضمن مبادرة السكن التي أعلنها مجلس الوزراء.

وقال مدير الدائرة، أحم

بغداد اليوم-بغداد

قرر سوق العراق للأوراق المالية، الاثنين (09 آذار 2020)، إيقاف تواجد المستثمرين في قاعة السوق امتثالاً لقرار خلية الازمة الصحية، ومنع التجمع في الأماكن العامة.

وذكر السوق في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قرر إيقاف تواجد ا

بغداد اليوم - ميسان

اصدر محافظ ميسان علي دواي، الاثنين، توجيهات عدة بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في ناحية السلام غرب العمارة.

وقال دواي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية، انه "وجه بتطبيق أعلى درجات الحذر واتخاذ الاجراءات الاحترازية

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