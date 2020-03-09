إصابة جديدة تهز أرجاء ريال مدريد

2020/03/09 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعرض نادي ريال مدريد لصدمة جديدة في أعقاب الخسارة أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف على ملعب بينيتو فيامارين في إطار الأسبوع السابع والعشرين بالدوري الإسباني.وتمثلت الصدمة الأولى لريال مدريد بإصابة الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو الذي خرج في الدقيقة 59 من الشوط الثاني أمام ريال بيتيس، وسط تقارير حول معاناته من […]

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