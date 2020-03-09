محافظة عراقية تعلق تنظيم عقود الزواج بسبب كورونا

2020/03/09 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قررت محكمة استئناف محافظة ميسان، تعليق تنظيم عقود الزواج كإجراء وقائي من فيروس كورونا في وقت أعلنت فيه دائرة صحة بغداد / الكرخ، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا ستغادر مستشفى الفرات العام ظهر اليوم الاثنين.وقال مصدر قضائي، إن "محكمة استئناف ميسان قررت تأجيل كافة الدعاوى القضائية ، وايقاف تنظيم عقود الزواج كإجراء وقائي من فيروس كورونا"، بحسب موقع "شفق نيوز".إلى ذلك قالت دائرة صحة بغداد / الكرخ، في بيان مقتضب اليوم، إن "الحالات المصابة بفيروس كورونا ستغادر مستشفى الفرات العام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم".يشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة العراقية ، أعلنت أمس الاحد، عن تأكيد تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان، كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد المصابين الى 13 اصابة مؤكدة في محافظتي اربيل والسليمانية.

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