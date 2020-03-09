فيفي عبده لكارهيها: “جبتوني أرض أرض”

2020/03/09 | 10:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده رسالة جديدة الى كارهيها وذلك عبر حسابها على انستغرام.ونشرت فيفي عبده صورة قديمة لها مكتوب عليها “أنا لا اصلح للمعاناة..أنا جايه على الدنيا اتدلع” وعلقت كاتبة: “الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا”، وذلك وفق ما […]

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