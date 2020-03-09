صحيفة : حظوظ مصطفى الكاظمي تزايدت لتولى رئاسة الحكومة المقبلة

2020/03/09 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت صحيفة العرب اللندنية، ان حظوظ رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تزايدت في رئاسة الحكومة المقبلة، مبينة أن أهم منافس له حالياً هو محافظ النجف الأسبق، والعضو الحالي في البرلمان عن تحالف النصر، عدنان الزرفي.ووفقاً لمراقبين بحسب الصحيفة، فإن “انحسار التنافس على أهم منصب تنفيذي في العراق، بين شخصيتين لم يسبق لهما […]

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