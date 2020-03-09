الصناعة: دخول المواد الأولية لم يتأثر في إغلاق المنافذ

2020/03/09 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصناعة والمعادن أن دخول المواد الأولية إلى البلاد لم يتأثر في قرار إغلاق المنافذ الحدودية بسبب فيروس كورونا.

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