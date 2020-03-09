عقارات الدولة تعلن توفير 5 ملايين قطعة أرض لتوزيعها على المواطنين في بغداد والمحافظات

2020/03/09 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة عقارات الدولة، التابعة لوزارة المالية، اليوم الاثنين ، توفير خمسة ملايين قطعة أرض سكنية، ستيتم توزيعها بين المواطنين في بغداد والمحافظات ، ضمن مبادرة السكن التي أعلنها مجلس الوزراء.وقال مدير الدائرة، أحمد الربيعي، في تصريح صحفي، إن “دائرته قامت وفقا للبرنامج الحكومي المرسوم من قبل رئيس الوزراء ومنذ العام […]

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