الاعلام الأمني : جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات إنزال على بقايا عصابات داعش

2020/03/09 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت خلية الاعلام الأمني، ان جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش الارهابية في جبال مكحول في محافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقته المستقلة، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية، ينفذ أبطال العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات داعش […]

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