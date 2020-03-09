نصحية : عدم لمس الوجه لوقف انتشار الفيروس المستجد

2020/03/09 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجنب لمس الوجه اهم نصيحة لوقف انتشار فيروس كورونا

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