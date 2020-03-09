العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين في ديالى

2020/03/09 | 11:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الاعلام الامني، اليوم الاثنين، العثور على على ثلاثة أوكار للإرهابيين في بديالى.

وذكر الاعلام في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى على ثلاثة أوكار للإرهابيين، تستخدم لتنفيذ عمليات إرهابية، في منطقة زور محمد عباس".

واضاف، ان "الاوكار احتوت على ٤ مساطر تفجير وجعبتين عسكرية واسطوانتي غاز و ٤ مخازن بندقية كلاشنكوف و٣ إعلام لداعش".

واشار الى انه "قد تم حرق الأوكار وإتلاف معالمها، فضلا عن إتلاف المواد من قبل مفارز الهندسة، دون حادث يذكر".

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