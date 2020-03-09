طيران الخليج البحرينية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السعودية

2020/03/09 | 11:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن طيران الخليج البحرينية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر.

وقالت الخطوط الجوية البحرينية، عبر "تويتر"، أنها "علقت جميع الرحلات من وإلى السعودية حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا".

يأتي ذلك بعدما طلبت البحرين، من الأشخاص الذين سافروا إلى لبنان ومصر وإيطاليا أو كوريا الجنوبية عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد، فيما وجه ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، باقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان على المشاركين فقط، ونقله متلفزا.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية، عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا، عن رصد 6 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 62 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أيضا أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما يوجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج، فيما أجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصا طبيا، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة.

يذكر أن السعودية قصرت الدخول إلى أراضيها مؤقتا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، كما قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من العراق، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا.

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