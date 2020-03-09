النفط وكورونا يتسببان في تراجع الدولار وعملات أخرى

2020/03/09 | 11:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هوى الدولار مقابل اليورو والين، اليوم الاثنين، بسبب هبوط أسعار النفط والمخاوف من فيروس كورونا لتهبط عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمستويات متدنية لم تكن منتظرة.

وانهارت أسعار النفط بنسبة 30% بعد أن فاجأت السعودية الأسواق بالتعهد بخفض سعر الخام وزيادة الإنتاج عقب انهيار اتفاق "أوبك +" لخفض الإمدادات.

وسارع المستثمرون المذعورون للسندات بحثا عن الأمان ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عن 1% ولأجل عشر سنوات عن 0.5% ليبدد ما كان مصدر الجذب الرئيسي للدولار في وقت ما.

ووسط تعاملات محمومة، نزل الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 101.58 ين، وهو أقل مستوى في ثلاثة أعوام.

وفي أحدث تعاملات، زاد اليورو 1% إلى 1.1408 دولار، بينما تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ما يقرب من 2% مقابل نظيرهما الأمريكي.

وخلال التعاملات، نزل الدولار الأسترالي 6% لأقل مستوى في 11 عاما مقابل الين، بينما نزل نظيرة النيوزيلندي أكثر من 7%.

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