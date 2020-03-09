2020/03/09 | 11:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي: مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت إلى المربع الأول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي: مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت إلى المربع الأول) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي: مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت إلى المربع الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).