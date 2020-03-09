الاسبوع الحالي.. افتتاح مجسر ساحة سلمان باك في المدائن

2020/03/09 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تفتتح محافظة بغداد نهاية الاسبوع الحالي، مجسر ساحة سلمان باك في قضاء المدائن للتقليل من الازدحام المروري وتحقيق انسيابية بالحركة في الطريق المؤدي الى منطقة سلمان باك.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “المحافظة نفذت منذ اعوام عدة مشروعا لتأهيل مجسر ساحة سلمان باك في […]

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