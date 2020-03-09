صحة البصرة تواصل حملتها بغلق المطاعم والمقاهي العامة بالمحافظة

2020/03/09 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اعلن مدير عام صحة البصرة، عباس التميمي، اليوم الاثنين، مواصلة شعبة الرقابة الصحية بتنفذ حملات غلق ومتابعة المطاعم والمقاهي العامة بالمحافظة.وقال التميمي، إن” كوادر دائرة صحة البصرة تواصل حملتها الوقائية بالضد من فيروس كورونا المستجد، حيث عملت شعب الرقابة على غلق المقاهي والمطاعم ومتابعة عمل الافران وصالونات الحلاقة والتاكيد على الالتزام […]

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