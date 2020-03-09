أسعار النفط تهوي، والعراق إلى “كارثة” اقتصادية.. هل ستتأثر رواتب الموظفين؟

2020/03/09 | 11:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل نت أفلحت التوقعات السوداوية التي أعلن عنها مراقبون وخبراء بالشأن النفطي من العراقيين والأجانب، في وقتٍ سابق، والتي تحدَّثت عن هبوط سعر برميل النفط دون حاجز/40/ دولاراً

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