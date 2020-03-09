2020/03/09 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان: تقرير بلاسخارت بشأن العراق لم يكن موضوعيا ولم يستنكر قتل الأبرياء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان: تقرير بلاسخارت بشأن العراق لم يكن موضوعيا ولم يستنكر قتل الأبرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).