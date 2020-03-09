مستشفى الكفيل يستقبل جرحى حادث السير في سوريا

2020/03/09 | 11:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مستشفى الكفيل التخصصي جرحى حادث السير الذي وقع في أطراف مدينة دمشق السوريّة لزائري مرقد السيدة زينب عليها السلام من العراقيين، وذلك بعد ان تم نقلهم من مطار النجف الأشرف بواسطة عجلات اسعاف تم توفيرها لهذا الغرض.المستشفى بدوره كان على استعداد مسبق لاستقبال الجرحى وفور وصولهم تم اجراء الإسعافات والمعاينات الطبية الأولية ليتم

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