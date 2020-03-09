2020/03/09 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكعبي يستغرب ما قالته بلاسخارت حول العراق في مجلس الأمن ويعتبر احاطتها ’’غير موضوعية’’

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (09 آذار 2020)، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت في العراق، تشكيل الحكومة الجديدة، وإسناد العراق لمواجهة فايروس "كورونا".

وقال مكتب رئاسة الجمهورية

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، الاثنين (09 آذار 2020)، أن إقليم كردستان يصدّر 1.3 مليون برميل نفط يومياً، فيما أن الإقليم تفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد على 250 الف برميل نفط فقط.

وقال المحمداوي في ب

بغداد اليوم- متابعة

اختتم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، زيارته للعراق عائداً إلى بلاده بعد أن التقى عدداً من الشخصيات الحكومية، من ضمنها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، فضلاً عن قادة عدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكعبي يستغرب ما قالته بلاسخارت حول العراق في مجلس الأمن ويعتبر احاطتها ’’غير موضوعية’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكعبي يستغرب ما قالته بلاسخارت حول العراق في مجلس الأمن ويعتبر احاطتها ’’غير موضوعية’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).