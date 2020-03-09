نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال بتفجير سيارته

2020/03/09 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وسائل اعلام عربية، الاحد (09 آذار 2020)، نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال بعد تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور سيارته.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور موكب رئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك من أجل محاولة اغتياله".بدورها، أكدت عقيلة رئيس الحكومة السودانية، أن "حمدوك بخير ولم يُصب بأي أذى"، مضيفةً: "إذا ذهب حمدوك فهناك الف حمدوك من بعده".

يتبع.



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