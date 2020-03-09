شاهد.. ابرز ما جرى خلال زيارة شمخاني الى العراق

2020/03/09 | 11:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني على موقف بلاده الثابت في دعمِ سيادةِ العراق، وذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس العراقي برهم صالح....

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